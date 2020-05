Riaprono sedi Adiconsum a Palermo e Trapani

Adiconsum, l’associazione dei consumatori, sedi di Palermo (via Villa Heloise n. 10 ) e Trapani (Via Ciaccio Montalto, n. 27), riaprirà all’utenza per la ripresa dell’attività di consulenza e assistenza, a partire da lunedì 25 maggio.

Bisognerà chiedere un appuntamento da concordare telefonicamente – con i legali, i cui contatti personali sono indicati presso le sedi – , o per email all’indirizzo di posta elettronica palermotrapani@adiconsum.it.

Al fine di rispettare le disposizioni governative mirate al contenimento della diffusione epidemiologica, il ricevimento sarà garantito solo se i consumatori, dopo aver fissato l‘incontro, saranno muniti di mascherina e guanti.









