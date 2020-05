Riapre la biblioteca comunale a Mazara

Da lunedì 25 maggio la Biblioteca comunale di Mazara del Vallo riaprirà al pubblico con i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e nei pomeriggi del lunedì e mercoledì dalle ore 15,15 alle ore 17,45.

Per il rispetto della normativa Covid19 e distanziamento sociale, l’accesso alla Sala lettura sarà garantito ad un numero massimo di 12 persone (due per tavolo).

Gli utenti dovranno prenotare l’utilizzazione delle postazioni di studio, telefonando durante l’orario di apertura al numero 0923 671692.

Per usufruire del servizio prestito libri gli utenti potranno accedere all’interno della biblioteca in maniera contingentata, muniti di apposita mascherina.









