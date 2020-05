Proroga concessioni demaniali. Soddisfatta la Cna Sicilia

“Traguardo raggiunto. E’ stato definito un percorso che ha visto la nostra Organizzazione costantemente in prima fila, attraverso un lavoro meticoloso e una interlocuzione propositiva e collaborativa con le Istituzioni Politiche della Regione”.

CNA Sicilia esulta per la firma posta dall’Assessore al Territorio e Ambiente, Toto Cordaro, al decreto attuativo che dispone l’estensione nell’isola delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2033.

“Si tratta di un importante provvedimento, atteso dai numerosi gestori degli stabilimenti balneari – affermano il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione – il cui risultato è frutto di una visione nuova, di apertura nel segno della partecipazione attiva degli operatori del settore, delle organizzazioni di categoria, assieme al governo e alla terza commissione legislativa dell’Ars. Questa è la dimostrazione che la politica, quando vuole, sa fare le cose per bene. E, in questa …









