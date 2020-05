Marsala, sbarco di migranti in spiaggia davanti ai bagnanti. Il video

Sbarco di migranti questo pomeriggio, intorno alle 17.45, sulla spiaggia di Marsala, nei pressi del Lido Pakeca.

Il tutto è stato ripreso dai bagnanti che, approfittando della bella giornata, trascorrevano il pomeriggio in spiaggia. Le immagini mostrano un gommone avvicinarsi alla costa marsalese e una volta approdato i migranti, circa una ventina, si sono dileguati. I bagnanti hanno allertato la polizia che è giunta sul posto.

Ci segnalano inoltre che alcune delle persone sbarcate sono state avvistate nelle strade vicine alla zona dello sbarco.

E’ quello che tecnicamente si potrebbe considerare uno sbarco fantasma, non intercettato dalla Guardia costiera, né da altre forze dell’ordine che pattugliano il mare. Ma di fatto il tutto è avvenuto davanti agli occhi di decine di persone che si trovavano in spiaggia.

Le buone temperature, e il mare calmo, consentono questo tipo di traversate nel Mediterraneo, secondo la rotta Tunisia Marsala, …









