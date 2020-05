Marsala:  arrestati in quattro per una serie di furti  

Sono quattro i marsalesi arrestati nell’operazione dei Carabinieri di oggi che ha sgominato una banda di pregiudicati che rubavano motorini e scooter in mezza provincia, per poi riassemblarli e rivenderli in nero. Una banda dedita anche ai furti in appartamento.

L’indagine è partita da Paceco, come abbiamo raccontato su Tp24, ma gli arrestati sono tutti di Marsala. E sono Calogero Patti (1996), Gabriele Lo Grasso (1996), Giuseppe Ienna (1984), Gianluca Catalano, del 2000.

Qui raccontiamo i particolari delle indagini.

Tra gli indagati c’è anche Francesco Dardo. Ve lo ricordate? E’ il giovane (nella foto) che è stato condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere per il tentato omicidio di Antonino Mistretta, gravemente ferito al collo con un colpo di pistola nel centro storico di Marsala al culmine di una lite per un debito di alcune centinaia di euro.









