Lenzuola bianche per non dimenticare

Ricordo che il 23 maggio 1992 arrivò la notizia dell’attentato a Falcone e agli uomini della sua scorta. Ricordo che tutti noi abbiamo avuto i brividi sulla pelle e abbiamo provato dolore, senso di vuoto, tanta rabbia e indignazione per l’attentato a un magistrato che era entrato nel cuore di tanti siciliani, persone perbene e oneste. La risposta a Castelvetrano, come in tutta la Sicilia, fu davvero immediata e migliaia di studenti e cittadini manifestarono, da subito, lo sdegno contro la mafia e i mafiosi. Trascorsa la domenica, si svolse cosí una sentita manifestazione contro la mafia anticipando quella manifestazione grandiosa che si fece a Palermo. Come dimenticare il 23 maggio 1992! È una data scolpita, ormai nelle menti dei siciliani, della gente perbene.

Falcone diceva “Vedrai, la ragione prevarrà “.

Oggi I programmi, in tivù, faranno riflettere sui concetti di legalit&









