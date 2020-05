La banda dei ladri. Ecco i nomi degli arrestati dai Carabinieri di Trapani 

Ecco i nomi degli arrestati dai Carabinieri di Trapani nell’importante operazione che oggi, all’alba, ha sgominato una banda che aveva compiuto decine di furti in mezza provincia, a Paceco, Marsala, Mazara.

Dalle prime luci dell’alba di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Trapani, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 9 persone (di cui 4 in carcere e 5 con obbligo di dimora nel comune di residenza), emessa dal GIP per i reati di riciclaggio, estorsione, ricettazione e furto, avvenutia Trapani, Paceco, Marsala e Mazara del Vallo, tra i mesi di maggio e novembre del 2018.

I destinatari della misura della custodia in carcere sono PATTI Calogero, del ’96, LO GRASSO Gabriele, sempre del ’96, Ienna Giuseppe, dell’ 84 e Catalano Gianluca, del 2000, tutti marsalesi.

Il provvedimento cautelare costituisce l’epilogo …









