Il Coronavirus e il bouns vacanze, a chi spetta e come funziona

A seguito dell’emergenza Coronavirus è nata la “tax credit vacanze” o più semplicemente “Bonus Vacanze”, un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati al settore turistico nazionale. Del Bonus Vacanze è riportato nell’art. 183 del decreto Rilancio, nella parte dedicata al turismo e alla cultura.

E’ riconosciuto ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro. Inoltre, il credito può essere utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Per le condizioni relative al bonus vacanza, a pena di decadenza, le spese dovranno essere sostenute in un’unica soluzione ed in relazione …









