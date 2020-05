I Liceali colorano Castelvetrano di bianco

Il Polo Liceale “Cipolla-Pantaleo-Gentile”, guidato dalla Dirigente Dott.ssa Gaetana Maria Barresi, aderisce, anche a distanza, all’iniziativa promossa dalla Fondazione Falcone palermochiamaitalia, per commemorare il XXVIII Anniversario della Strage di Capaci.

La scuola, in adesione alla campagna “ll mio balcone è una piazza”, vista l’impossibilità, come ogni anno, di organizzare cortei, e manifestazioni, coinvolgerà gli studenti e le loro famiglie esponendo lenzuoli bianche e tricolori, in conformità ai lenzuoli bianchi esposti subito dopo la strage avvenuta nel lontano 23 maggio 1992.

I vari momenti saranno documentati dagli alunni mediante foto e video che verranno pubblicati sul sito liceicastelvetrano.edu.it, “facendo sentire la presenza e l’unità in varie forme, esprimendo un pensiero di gratitudine a chi, nella lotta alla mafia, o nella dura battaglia contro la pandemia, ha fatto la propria parte”.

La scuola, sempre sensibile …









Leggi la notizia completa