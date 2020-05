GORIZIA: SORPRESI CON OLTRE 2 ETTI DI EROINA: ARRESTATI

GORIZIA, 23 MAGGIO 2020

SORPRESI CON OLTRE 2 ETTI DI EROINA: ARRESTATI



Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gorizia hanno arrestato due giovani udinesi sorpresi in flagranza con un significativo quantitativo di stupefacenti.

In particolare, con l’avvio della c.d. fase 2, il comando compagnia carabinieri di Gorizia, proprio a seguito della ripresa della libera circolazione in ambito regionale, ha rimodulato i servizi preventivi con particolare attenzione alla fascia confinaria, per prevenire l’ingresso illegale di persone sul territorio nazionale, ma anche per contrastare possibili altri illeciti transfrontalieri, quali quelli concernenti le sostanze stupefacenti. Nel corso di tali servizi una pattuglia della radiomobile della compagnia, nella prima mattina del 19 maggio scorso, ha proceduto al controllo di un’autovettura che sostava in prossimità del cimitero di via Trieste, con all’interno V.M. 35 anni di Udine e D.P.V. 40 anni …









