Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Trapani, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica stanno dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 9 persone (di cui 4 in carcere e n. 5 con obbligo di dimora nel comune di residenza), diversi dei quali gravati da precedenti penali e di polizia, emessa dal GIP del Tribunale di Trapani, per i delitti di riciclaggio, estorsione, ricettazione nonché 14 tra furti di motoveicoli, in abitazione e su autovetture, consumati nei comuni di Trapani, Paceco, Marsala e Mazara del Vallo, tra i mesi di maggio e novembre del 2018.

Seguiranno dettagli e VIDEO operazione

L’articolo Furti nel trapanese, sgominata banda di ladri sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









Leggi la notizia completa