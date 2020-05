Dalle scuole di danza alle pasticcerie ai panifici, all’uso delle mascherine. I chiarimenti sulle aperture dalla Regione

In ordine alle direttive dell’ordinanza emessa dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sulle chiusure domenicali, nella giornata odierna il Dirigente Generale del DRPC Sicilia Calogero Foti ha emesso una nuova Circolare, la n. 19 del 23 Maggio che porta dei chiarimenti a quesiti formulati in ordine all’applicazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza n.21 del 17 maggio 2020.

Per effetto di questa nuova circolare esplicativa ed estensiva, alcuni esercizi commerciali che erano stati esclusi in un primo momento potranno aprire come panifici e ad altre attività come meglio di seguito specificato:

Uso della mascherina

La mascherina è un dispositivo di protezione individuale e il suo uso è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all'aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio









