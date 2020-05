Coronavirus, tutto fermo in provincia di Trapani. Resta solo un positivo

Tutto fermo sul fronte del Coronavirus in provincia di Trapani. Resta solo una persona ancora positiva al Covid19. Si tratta di un uomo di Castelvetrano, e raccontiamo la sua storia in questo articolo.

Per il resto da settimane non ci sono nuovi contagiati. Il conto in provincia di Trapani, come confermano i dati di oggi dell’Asp, si è fermato a 125 persone contagiate, delle quali 119 guarite e 5 decedute.

Il totale dei tamponi effettuati è di 8.483. Mentre i test sierologici su personale sanitario sono 5.003.









