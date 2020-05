Coronavirus: Nicola Orlando, di Castelvetrano, è l’ultimo e unico malato in provincia di Trapani

Manca solo lui. Nicola Orlando, 47 anni, pizzaiolo, di Castelvetrano. E’ l’ultimo rimasto positivo al Covid-19 in provincia di Trapani. Insomma, l’ultimo “morso” dal coronavirus. Nel bollettino diramato dall’Asp di Trapani ogni giorno occupa l’unica casella dei positivi. Un incubo che per lui dura da 52 giorni. Orlando si è sottoposto a ben sei tamponi, e ancora non è uscito dalla malattia.

Orlando si era ricoverato al Villa Eleonora Hospital, a Palermo, per un intervento cardiaco. La clinica di Palermo, purtroppo, è stata colpita dal coronavirus. E lui è stato uno dei pazienti contagiati. Il 31 Marzo l’operazione, riuscita. Poi scoppia il caso del coronavirus in clinica, e tutti i pazienti sono sottoposti al tampone. A lui riscontrano il Covid. Per fortuna è stato lieve: solo due giorni di febbre e tosse.

Dopo essere stato curato al Civico di Palermo, adesso si trova in isolamento al San Paolo Palace di …









