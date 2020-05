Castellammare, sabato 30 maggio riparte il mercatino 

Riparte sabato prossimo il mercatino rionale di Castellammare. Il comando di polizia municipale «in considerazione della particolare conformazione dell’area dove tornerà ad essere riattivato il mercatino occorre prevedere precisi accorgimenti al fine di consentire la sicurezza prevista per il contenimento della diffusione del coronavirus»

Il mercatino riprenderà il 30 maggio sempre nella zona compresa tra lo stadio “Giorgio Matranga” di via Galilei e lo spiazzo antistante il cimitero comunale dove la polizia municipale controllerà il corretto svolgimento del mercato

Gli ambulanti autorizzati dovranno garantire le distanze di sicurezza e, come da ordinanza regionale, indossare anche all’aperto i dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e guanti. Anche i cittadini che si recheranno al mercatino dovranno indossare le mascherine.









Leggi la notizia completa