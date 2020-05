[Campionato Italiano Velocità Montagna] Rimandata al 2021 la Rieti-Terminillo

La gara aveva ottenuto la validità per il Campionato Italiano Velocità Montagna e per il Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e sud.

Non si correrà la 57esima Rieti Terminillo, organizzata dall’Automobile Club di Rieti e in programma nelle date dell’8 e 9 agosto 2020. La decisione arriva al termine della riunione del Cda, condivisa dal collegio sindacale e dal direttore di gara. È il presidente dell’Automobile Club Rieti Inncenzo de Sanctis a comunicare il sofferto, ma necessario rinvio.

“L’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus – spiega de Sanctis – e le difficoltà nel programmare gli ultimi preparativi, necessari per rispettare l’alta qualità della gara, hanno portato alla decisione.Non abbiamo preso in considerazione l’ipotesi a porte chiuse, sarebbe stato inutile proporre una gara solo per gli stretti organizzatori. …









Leggi la notizia completa