Alla “R. Settimo” la Legalità è un ideale che si coltiva da piccoli! – VIDEO

Al II Circolo R. Settimo si rinnova un appuntamento molto importante per la Scuola: la commemorazione della giornata del 23 maggio, data simbolo nella lotta contro tutte le mafie.

Dal 2002, in occasione del decennale della strage di Capaci, il Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con la Fondazione Falcone, si rivolge alle scuole di tutta Italia per realizzare insieme iniziative di educazione alla legalità che hanno il loro momento conclusivo proprio nell’anniversario del 23 maggio, nel ricordo del sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Due eroi, nella memoria di tutti. Due esempi, nel messaggio che la scuola vuole custodire e trasmettere ai cittadini di domani.

Anche quest’anno, nonostante l’emergenza che stiamo affrontando, tutti gli studenti commemoreranno il XXVIII anniversario delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio e lo faranno in maniera “virtuale”, sbarcando nel capoluogo siciliano con la nave …









