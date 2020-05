Accesso libero al cimitero di Castellammare, non serve più la prenotazione

Accesso libero al cimitero comunale senza necessità di prenotare telefonando o recandosi sul posto: il sindaco Nicolò Rizzo ha previsto che l’accesso, possibile dal 5 maggio, non sia più vincolato dalle fasce orarie, dalla prenotazione preventiva e dal numero massimo di visitatori.



A causa dell’emergenza Covid -19 in atto, permane l’obbligo di usare la mascherina e rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

Vietati gli assembramenti, le strette di mano e gli abbracci.



Dopo il corteo funebre, per la tumulazione, possono accedere al cimitero, muniti di dispositivi di protezione individuale e mantenendo le distanze interpersonali di almeno un metro, cinque parenti ed il personale addetto delle onoranze funebri.



La riapertura con misure di accesso su prenotazione era stata disposta a seguito di indicazioni nazionali e regionali che avevano previsto la riapertura dei cimiteri, richiesta da …









