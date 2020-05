Trapani, ripartito il servizio di raccolta differenziata con i Ccr mobili

A Trapani è riparito il servizio di raccolta differenziata attraverso, i centri comunali di raccolta mobili dislocati in vari punti della città e delle frazioni. I centri di raccolta funzionano dalle ore 8.00 alle re 12.00 secondo il calendario che potete scaricare qui, e sono cosi dislocati:

FULGATORE/ MOKARTA Area parcheggio esterna alla delegazione comunale via Cap. Rizzo

PALMA area di parcheggio lungo via Solfarello , ad angolo con la S.P 21 Marausa – Salinagrande

MARAUSA Area cementata adiacente al viale mothia (lato mare), nei pressi del molo di fronte la Salina d’Altavilla

PIAZZA GENERALE SCIO

LOCOGRANDE Piazza del Villaggio

CAMPO SORRENTINO Area asfaltata tra la Via Sen. D’alì intersezione via Talotti

UMMARI area asfaltata interna alla ex delegazione comunale Via Domingo

SALINAGRANDE /PIETRETAGLIATE Area di parcheggio lungo la strada Salinagrande, nei pressi del C.A.R.A

PIAZZA SCALO D’ALAGGIO Area …









Leggi la notizia completa