Trapani, auto in fiamme in Via Martorana

Nella notte tra mercoledì e giovedì, una Fiat è andata in fiamme in Via Salvatore Martorana, traversa del centralissimo Corso Piersanti Mattarella. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che poco prima dell’una di notte sono riusciti a spegnere le fiamme evitando che altri veicoli venissero coinvolte nell’incendio. Non è stato possibile salvare il mezzo, andato distrutto nella parte posteriore. Sul posto anche una pattuglia della polizia. Indagini in corso per capire le cause dell’accaduto.









