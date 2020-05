SP38 Mazara-Torretta, lavori quasi finiti: posa strisce pedonali. Ma quei cartelli al centro del marciapiedi? Qualcuno ha pensato ai disabili?

Dopo il “lockdown” a causa dell’emergenza covid-19 da lunedì 18 maggio sono ripresi i lavori di rifacimento e messa in sicurezza della Strada Provinciale 38 che collega Mazara del Vallo a Torretta Granitola.

L’ultima fase dei lavori, che secondo crono-programma si sarebbero dovuti concludere il 9 aprile prevedono la posa delle strisce pedonali per consentire ai pedoni di attraversare in diversi punti la carreggiata. Gli operai della ditta messinese Presti srl, aggiudicatrice dell’appalto promosso dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, hanno iniziato la posa delle strisce pedonali a partire dall’inizio del tratto mazarese della SP38, cioè prima del ponte sul fiume Arena.

I lavori sarebbero ormai a buon punto e pertanto sembra ormai prossimo il completamento della messa in sicurezza SP38, opera attesa da anni considerata la pericolosità della strada ove spesso automobilisti e motociclisti oltrepassano, e pure di tanto, …









