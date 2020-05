Sicilia, Musumeci:” Da giugno i turisti delle regioni, per gli stranieri serve patente immunità”

Musumeci lo ha detto chiaramente, a decidere sugli arrivi degli stranieri in Sicilia a partire da luglio “non sarà mai la politica, ma il numero dei contagi, il dato epidemiologico”.

“Se non aumentano i casi positivi al Covid-19 abbiamo buone ragioni di aprire dai primi di giugno agli arrivi dalle altre regioni italiane, se anche questo dato, dopo un mese, dovesse essere confortante allora potremmo pensare ad alcune comitive di turisti stranieri, ma adottando tutti gli accorgimenti previsti”.

Per gli stranieri, Musumeci ipotizzato “una sorta di ‘patente di immunità'”. “Si tratta di definire con le autorità sanitarie quale può essere il criterio. Ma sono soluzioni assolutamente parziali: il virus continua ad essere presente anche in modo asintomatico, quindi controllare la temperatura corporea a un turista che arriva in Sicilia non dimostra che non sia contagiata”.









