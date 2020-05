Settimana “Laudato Sì” e biodiversità

Quest’anno ricorre il quinto anniversario dall’Enciclica “ Laudato Sì “ in cui Papa Francesco, tra l’altro, si sofferma sul rispetto e sulla tutela del creato da parte dell’uomo.

La natura nella sua biodiversità animale e vegetale va salvaguardata sia per conservare la vita nel pianeta terra che per evitare catastrofi che possono derivare da un eccessivo utilizzo delle risorse tecnologiche. L’appello viene fatto soprattutto agli Stati ed alle multinazionali che per fini di lucro spesso alterano il decorso degli eventi naturali noncuranti degli effetti devastanti che subiranno le future generazioni.

E’ necessario che vi sia una stretta correlazione tra ambiente sociale, ambiente naturale e tecnologia in modo che non venga alterato il delicato equilibrio che deve esistere tra loro per mantenere la vita sulla terra. Lo stravolgimento di tale equilibrio determina ripercussioni negative sull’uomo ed …









