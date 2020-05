San Vito Lo Capo, parlano quelli di “Marina Bay” che volevano fare il porto 

Lo scorso mese di aprile, il sindaco di San Vito Lo Capo era stato categorico: “Procedura chiusa”. In pratica il primo cittadino aveva messo una pietra tombale sulla procedura relativa al progetto della società Marina Bay per la realizzazione di un porto turistico. Progetto che aveva scatenato le proteste dei residenti, contrari alla nuova costruzione. Nella località balneare, addirittura, era sorto il Comitato del “No”.

Lo scorso 27 marzo la svolta: il Comune con una nota inviata alla Marina Bay e all’assessorato regionale al Territorio e ambiente aveva comunicato la conclusione dei lavori per la “mancata produzione di documentazione ritenuta essenziale”. La società, che aveva chiesto il differimento della conferenza di servizi per presentare un nuovo master plan, infatti, non aveva prodotto alcuna documentazione. Oggi Marina Bay nel corso di una conferenza svoltasi all’hotel Crystal di Trapani, …









