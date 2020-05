Ricco calendario di interrogazioni e mozioni nelle due sedute di consiglio comunale programmate al Centro Basile

Il presidente del Consiglio comunale, avv. Patrick Cirrincione ha convocato due sedute del Consiglio Comunale per i giorni di giovedì 28 maggio e di mercoledì 03 giugno alle ore 9,30, per trattare l’ordine del giorno sotto trascritto. Vi ricordiamo che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento del Consiglio comunale, le adunanze del Consiglio comunale si svolgeranno presso l’Auditorium “G.B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente “Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà.



ORDINE DEL GIORNO DEL 28 maggio 2020

“Verbali sedute precedenti. Presa d’atto”;

“Interrogazioni: prot. n. 20784/2020 – Assegnazione Buoni spesa Covid-19 e distribuzione materiale sanitario di tipo mascherina; prot. 20785/2020 – Rispetto normativa per i residenti che rientrano nel Comune di Castelvetrano dai luoghi di lavoro o studio; prot. n. 20786/2020 & …









