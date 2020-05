Poste Italiane: le pensioni di giugno in pagamento dal 26 maggio in Provincia di Trapani

Ritiro possibile da oltre 7.000 Postamat per chi ha scelto l’accredito. Per coloro che invece devono necessariamente recarsi in Ufficio Postale, disponibili in provincia di Trapani 65 sedi per il ritiro in contante secondo una turnazione in ordine alfabetico.

Palermo, 22 Maggio 2020 – Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di giugno verranno accreditate a partire da martedì 26 maggio per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti nell’Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica che nelle 40 sedi in provincia di Trapani aperte su 6 giorni, di cui 11 disponibili fino alle ore 19.05, seguirà il presente calendario:

i cognomi dalla …









