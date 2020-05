Perchè dal Coronavirus non ne usciremo migliori

Un leitmotiv della quarantena era : dalla pandemia usciremo con anime migliori. Per natura pessimista dubitavo del buon proposito. Alcuni episodi confermano la diffidenza.

Partendo dall’ultimo. Riguarda la ministra dell’agricoltura Teresa Bellanova che nei giorni scorsi nella conferenza stampa di presentazione del decreto rilancio, quando è intervenuta si è commossa ricordando la parte che riguardava la lotta al capolarato, anche i ragazzi delle medie conoscono la sua storia e come lei sia stata vittima del fenomeno malavitoso, anche la/il mentalist più scadente avrebbe “letto” il suo pensiero e come abbia rivisto il film di una parte la più giovane quella della spensieratezza della sua esistenza. La norma oggi interessa soprattutto gli immigrati, ma la ratio è far emergere il lavoro nero, svolto anche da colf, badanti e babysitter. La gogna politica è social sulle lacrime non si è fatta attendere.

Capofila Salvini e la Meloni. Il primo …









