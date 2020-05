Niente scarichi abusivi a mare, arriva la precisazione dell’Hotel Miramare di Marinella di Selinunte

Nella giornata di domenica avevamo pubblicato un pezzo in esclusiva , poi ripreso anche da altre testate giornalistiche, nel quale denunciavamo la scoperta di alcuni tubi sulla spiaggia, venuti alla luce grazie alle mareggiate che potevano far supporre che si trattasse di scarichi abusivi. Chi non avesse letto il pezzo lo trova al seguente link:



A supporto della nostra denuncia anche l’amministrazione comunale che aveva inviato la polizia municipale e responsabili dell’ufficio tecnico e che aveva postato sulla pagina istituzionale social foto e denuncia, promettendo indagini rapide. Nel nostro pezzo non avevamo dato indicazioni che potessero portare all’identificazione certa del presunto “colpevole”, ma il titolare dell’Hotel Miramare ci ha inviato la seguente nota, a tutela della sua immagine ed a seguito di ulteriore sopralluogo della civica amministrazione che ha accertato la sua assoluta estraneità ai …









