Marsala, uomo di 40 anni trovato morto in casa 

Un uomo è stato trovato morto, nella sua abitazione di Corso Gramsci, a Marsala. Si tratta di D.P., 40 anni, consulente. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era morto da parecchi giorni, probabilmente per un malore.

Viveva da solo, e da alcuni giorni parenti e amici non avevano più sue notizie. Quando alla fine si è deciso di controllare l’appartamento nel quale il quarantenne viveva, è stata fatta la macabra scoperta.

Per tutta la serata di ieri, fino quasi a mezzanotte, in Corso Gramsci c’è stata grande agitazione, con vigli del fuoco e polizia sul posto e tanta gente curiosa corsa in strada.

Indaga la polizia.









