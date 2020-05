Marsala, scrive il giudice Saladino: “Mai chiesto aiuto a Petralia”

Riceviamo e pubblichiamo alcune precisazioni del giudice Vito Marcello Saladino, presidente della sezione penale del Tribunale di Marsala, in merito ad alcune circostanze raccontate da alcune testate nazionali sul “sistema Palamara” e riportate qualche giorno fa da Tp24.

Egregio Direttore,

al fine di ricostruire correttamente le circostanze rappresentate nell’articolo in oggetto in base al quale “Dal telefono di Palamara – racconta sempre il Giornale – sono saltate fuori le pressioni che lo stesso Petralia aveva fatto l’anno precedente per aiutare un suo amico, Vito Saladino, a diventare presidente di sezione del tribunale di Marsala. Petralia chiede l’intervento di Palamara, che in quel momento è ancora membro del Csm. E il 4 luglio 2018, nell’ultima seduta prima del suo rinnovo, il Csm nomina Saladino”, Le rappresento quanto segue:

– Non risponde al vero che il dott. Bernardo Petralia, per quanto emerge dal …









Leggi la notizia completa