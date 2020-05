Marsala, il mistero della morte di Piccione. Chi ha lasciato i fiori prima della scoperta del cadavere? 

E’ mistero sulla morte di Nicolò Giovanni Piccione, l’uomo del ’70, trovato morto ieri sera nel suo appartamento di Corso Gramsci, nel centro di Marsala. Piccione aveva cinquanta anni, viveva solo, in condizioni precarie di salute e di indigenza, dicono i conoscenti.

Era in isolamento da alcuni giorni, probabilmente a causa delle restrizioni imposte dal coronavirus. Ma ormai da due settimane i parenti non avevano più notizie.

Sono stati i parenti a chiedere l’intervento della Polizia, che a sua volta ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per entrare nell’appartamento. La scena che si è presentata ai loro occhi è stata terrificante: il corpo di Piccione giaceva sul letto in avanzato stato di decomposizione. Era morto da almeno venti giorni, probabilmente per cause naturali.ù

Ma perchè il cadavere è stato scoperto solo ora? Sono le prime domande fatte dagli agenti del commissariato di Via …









Leggi la notizia completa