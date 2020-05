Marsala, domani un incontro sul futuro della cultura in città

“Crediamo negli artisti e nella capacità creativa che li contraddistingue. Oggi più che mai la società ha bisogno di loro e non possiamo permettere che la possibile povertà economica sia anticamera di una povertà culturale ed educativa.

Ecco perché come “2^ Commissione consiliare del Comune di Marsala, desideriamo coinvolgere tutti gli artisti per pensare e ideare insieme nuovi modi per dare espressione a un comparto importante per il nostro paese sia sul piano socio-culturale che economico”.

Questo il significativo invito-messaggio che viene lanciato dai Consiglieri dalla Commissione consultiva consiliare Sport, Turismo, Politiche culturali e Pubblica istruzione di Palazzo VII Aprile presieduta da Ginetta Ingrassia e di cui fanno parte anche i consiglieri Giusy Piccione, Letizia Arcara, Arturo Galfano, Nicoletta Ferrantelli, Eleonora Milazzo, Federica Meo, Calogero Ferreri, Alessandro Coppola, Walter Alagna e Daniele Nuccio.

Ma c'è di più. La stessa …









