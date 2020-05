Marsala, beccati mentre abbandonano i rifiuti. 150 le multe dei vigili urbani. Il video

Beccati dalle telecamere di videosorveglianza ad abbandondare rifiuti in giro per la città, in centro e in periferia, ma anche nei pressi delle isole ecologiche e dei centri comuali di raccolta.

Sono circa 150 le multe da 400 euro a sacchetto abbandonato, che il comando della polizia municipale di Marsala ha elevato ad altrettanti cittadini incivili.

“Pur garantendo il servizio porta a porta anche in questo drammatico periodo, resta incomprensibile l’inciviltà di qualcuno, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. Abbiamo agevolato quanto più possibile i cittadini affinchè restassero a casa nei mesi del picco epidemiologico, eppure c’è stato chi non ha rinunciato a compiere un atto così irrispettoso per l’ambiente e l’intera comunità”.

Il servizio “porta a porta” continua a funzionare tutti i giorni e i siti dove conferire i rifiuti hanno …









