Marsala, ancora degrado nell’area del Salato

La situazione antistante e retrostante al salato è indecente. I camper sono aumentati a dismisura, i bambini sono lasciati liberi di scorrazzare tra le auto, qualcuno potrebbe pure finirci sotto, tanti i panni stesi al sole, tra gli alberi, visibili dalla strada.

Il tutto si svolge a pochi passi dalla porta centrale della città di Marsala, in uno dei posti, il lungomare, che è stato rivalutato da tutti i cittadini.

La situazione è identica nella parte posteriore l’isola ecologica, altri camper, altri indumenti stesi, altri bambini, così nelle vie laterali, con i mucchi di spazzatura che affollano quella zona e che si riversano su Piazza Piemonte e Lombardo, discarica segnalata più volte.

Il problema non è più rimandabile, dice il consigliere Vito Cimiotta, la drammatica condizione in cui versa quell’area va affrontata, non è tollerabile che una parte di città sia …









Leggi la notizia completa