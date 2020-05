Legambiente scrive una lettera aperta al Sindaco sulla pulizia del verde pubblico a Castelvetrano

A seguito dell’ emergenza Covid sono state interdette al pubblico le ville comunali in aggiunta a quella di piazza Dante Alighieri già chiusa in precedenza; con l’avvio della fase 2, mentre rimane chiusa la villa “Falcone e Borsellino” le altre due sono state riaperte alla fruizione del pubblico e si trovano in uno stato di grave degrado ambientale con rifiuti di vario genere sparsi un po’ ovunque il che lascerebbe supporre che non è stata effettuata la prevista ordinaria pulizia.

Pertanto si chiede a codesta amministrazione se e quali iniziative intende attivare per rendere fruibili in sicurezza al più presto i detti giardini pubblici nel rispetto delle norme dettate dal DPCM del 17 maggio 2020.

