L’associazione Pro Capo Feto: “Cosa fare per tutelare l’oasi”

Sarà la primavera che ha portato con sé la voglia di rinnovamento, di luce e d’incontri o sarà stata la quarantena da Coronavirus che ha acuito il bisogno di tornare a vivere in spazi aperti?

Sta di fatto che cittadini comuni, associazioni, addirittura partiti politici, come la sezione provinciale di “Italia Viva”, hanno avviato una petizione per salvare la “Riserva naturale di Capo Feto” dall’indescrivibile pressione antropica. Ci sono stati cittadini che addirittura hanno firmato per eleggere Capo Feto “Luogo del Cuore” e poter fruire di 50.000 € da destinare anche ad azioni di riqualificazione ambientale del biotopo. Somma davvero misera a differenza delle provvidenze relative al progetto Life del 1999 e al progetto della Soprintendenza ai B. C. TP del 2006, somma che a tutto potrà servire, ma non a vere operazioni di ripristino ambientale. Bisogna dire …









