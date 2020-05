Il dottor Gioacchino Oddo sostituisce Fabio Damiani alla direzione dell’Asp

Gioacchino Oddo è il direttore generale facente funzioni dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani. La nomina, stabilita per legge nei casi di assenza o impedimento, come previsto in disposizione assessoriale è immediatamente esecutiva.

Il provvedimento garantisce il regolare svolgimento delle attività aziendali dopo la sospensione dall’esercizio delle funzioni e dall’incarico di Fabio Damiani con decreto dell’assessore alla Salute del 21/5/2020, oggetto di una misura cautelare adottata dal Tribunale di Palermo.

Oddo, che svolgerà le funzioni fino ad un massimo di sei mesi, mantiene la direzione sanitaria dell’Asp di Trapani.



