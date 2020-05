Donazione materiali al Sant’Antonio: richiesta di chiarimenti

Cari amici,

come sapete le associazioni Agorà e Trapani per il futuro sono state promotrici di una importantissima raccolta fondi con cui, grazie all’apporto di circa 2200 donazioni, si è raggiunta la soglia dei 60.000 euro. In questi mesi, tra enormi difficoltà, abbiamo lavorato incessantemente per provare a reperire in prima persona il maggior numero possibile di dispositivi di protezione individuale da destinare al Sant’Antonio Abate di Trapani.

Cercando di soddisfare le richieste che ci pervenivano dal personale medico e sanitario, abbiamo avviato un percorso di collaborazione con la Direzione Sanitaria dell’Ospedale, seguendo pedissequamente i protocolli previsti per le donazioni.

I fatti di cronaca che hanno sconvolto l’Asp di Trapani sono purtroppo notori. Nelle ultime ore abbiamo appreso da fonti giornalistiche (principalmente da una foto pubblicata su Alqamah) la notizia secondo cui alcuni dei materiali donati al Sant’Antonio Abate …









