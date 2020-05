Cura Italia, ecco tutte le prestazioni erogate dall’Inps in Sicilia

L’Inps ha comunicato i dati delle prestazioni del decreto Cura Italia erogate in Sicilia. Per quanto riguarda la Cassa integrazione in deroga, si legge in una nota, sono stati autorizzati 23.281 dei 24.503 decreti giunti dalla Regione siciliana, che riguardano 52.092 lavoratori, per un totale di 10.894.900 ore e un impegno di 88.248.690 euro.

Sono 1.222 i decreti da istruire o restituire. Per quanto riguarda la Cassa integrazione guadagni ordinaria sono state autorizzate 20.762 domande delle 21.615 giunte all’Inps.

Invece, in merito ai Fis sono state autorizzate 5.897 domande delle 8.547 inoltre all’Inps. E per quanto riguarda i pagamenti diretti di Cig ordinaria le domande con modello SR41 sono state 113.118 e sono stati erogati 56.731.374,11 euro.

In merito ai Bonus di 600 euro in pagamento l’Inps fornisce i dati per provincia: Agrigento 34.075, Caltanissetta 15.955, Catania 66.771, Enna 11.794, Messina 40.442, Palermo 55.835, Ragusa 36.805, Siracusa 25.519, Trapani 28.413, per un totale di 315.609.









