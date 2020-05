Coronavirus, vaccino: a Settembre 400 milioni di dosi. Test in corso, ma … 

400 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus potrebbero essere pronte per Settembre. Tuttavia va data anche la cattiva notizia: ovvero che, per la fretta, il vaccino potrebbe non essere efficace al 100%, dato che per testare un vaccino ci vogliono anni, e questo tempo non c’è.

Il doppio annuncio arriva dal gigante farmaceutico AstraZeneca, che sta sviluppando l’arma anti- Covid-19 con la Oxford University e la collaborazione dell’azienda biotech italiana Irbm. Si chiama Azd1222 e si ipotizza di produrne un miliardo di confezioni entro il 2021.

Purtroppo le sperimentazioni sono ancora in corso e non c’è al momento la certezza che possa garantire la piena immunità. «Questa è un sfida per l’umanità – ha dichiarato l’ad di AstraZeneca Pascal Soriot – Dobbiamo sconfiggere il virus tutti assieme o continuerà a infliggere grandi sofferenze e a …









