Coronavirus, i possibili futuri casi del trapanese trasferiti all’ospedale di Partinico

I possibili futuri casi di Coronavirus in provincia di Trapani saranno tutti trasferiti all’ospedale Civico di Partinico.

Lo ha comunicato con una nota la direzione dell’Asp di Trapani, dopo il ritorno alla normalità dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, riconvertito per due mesi a Covid Hospital.

Nel caso di positività al tampone, il cui risultato ora l’Asp trapanese riesce ad averlo nel giro di un paio d’ore, il paziente, così come disposto dall’assessorato regionale alla Salute verrà trasferito presso l’ospedale palermitano. Sono queste le nuove impostazioni stabilite nell’ambito dell’assistenza sanitaria trapanese fino a nuove disposizioni.









