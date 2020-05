Castelvetrano, tempo del dono per “La Scatola del Tempo”

“Il dono…io ho quel che ho donato!” era il motto di G. D’Annunzio.

In questo “tempo” particolare di paura e diffidenza, in cui per motivi di sicurezza ci è stato tolto quasi tutto: gli abbracci, lo stringersi le mani, il semplice sorriso, abbiamo assistito anche ad un rifiorire di gesti solidali e di condivisione.

Anche la nostra giovane associazione “La Scatola del Tempo” vuole essere presente con chi in prima linea affronta sempre, ogni giorno, l’emergenza sanitaria che ci sta coinvolgendo e vive la delicata missione di sostenere chi deve sottoporsi ad un periodo di cure.

Animati da tale spirito, la nostra giovane associazione ha deciso di donare parte delle offerte ricevute, in occasione dell’evento di presentazione di un Calendario realizzato con la partecipazione di tutti i soci fondatori, per l’ anno 2020, acquistando dispositivi di …









