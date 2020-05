Cane scomparso salvato in autostrada, il grande gesto di un uomo coraggioso

La solita giornata di lavoro, chissà quante volte avrà percorso quella strada Cosimo Raccuglia, palermitano agente di commercio che lavora su Trapani. Martedì mattina, poco prima dell’ingresso in città nei pressi del bivio per Dattilo sulla A29, un rallentamento delle auto che lo precedevano. Motivo? La presenza sulla carreggiata di una cagnolina di un anno fuggita dalle mura domestiche: «Non ci ho pensato su due volte ad accostarmi; – dice ai nostri microfoni – fortunatamente non c’era traffico, a fiducia acquisita, l’ho tenuta a bada con un filo che tenevo in macchina nell’attesa che arrivasse il personale dell’Anas». Un segno del destino: Cosimo cinque anni fa perse il suo amato Simba, come la cagnolina salvata, un pastore tedesco. «Ho lasciato il mio contatto telefonico alle autorità chiedendo se, dopo i controlli di …









