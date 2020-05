Campagna: “Musumeci cambi passo su turismo e spiagge o scenderemo in piazza per chiederne le dimissioni”

“Facciamo nostra la proposta sulle isole minori elaborata dalla Terza Via PD, chiedendo al Governo regionale di cambiare passo assumendosi la responsabilità di dare regole certe o la stagione estiva sarà compromessa irrimediabilmente, non solo nelle isole minori”

Lo ha dichiarato oggi l’avv. Marco Campagna, coordinatore per la Provincia di Trapani di Base Riformista (PD).

“Cosa sta aspettando Musumeci – aggiunge Campagna – ad adottare un protocollo di sicurezza per l’accesso alle Isole minori?

Cosa aspetta a chiarire le modalità di gestione delle spiagge?

Cosa aspetta a introdurre incentivi, anche i termini di riduzioni IRPEF, per invogliare i consumi?

Con una emergenza che dura ormai da 4 mesi o Musumeci da immediatamente un segno di vita o scenderemo in piazza con gli imprenditori e operatori del settore per chiedere le dimissioni del suo inutile Governo.”



Marco Campagna

