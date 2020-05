Camion si ribalta alla rotonda di via Nassirya, a Castelvetrano. Ferito il conducente

Uno spettacolare incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi si è verificato nella tarda mattinata di oggi nei pressi della rotonda che insiste tra le vie dei templi e via caduti di Nassirya. Un camioncino che trasportava materiale edile si è ribaltato su un fianco e l’autista, un giovane mazarese, ha riportato alcune ferite per fortuna non gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale sia per ricostruire la dinamica dell’accaduto, sia per regolamentare il traffico che ha subito una serie di rallentamenti. Pare che a provocare l’incidente sia stato il carico che era collocato su una pedana fortemente bagnata che , a causa della manovra fatta dall’autista, si è spostata tutta su un lato caricando il mezzo di un peso eccessivo su un lato, e di fatto sbilanciandolo. Il mezzo ha perso …









Leggi la notizia completa