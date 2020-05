Aquilotti di Castelvetrano ricordano Giovanni Falcone

Il 23 Maggio è una data simbolica in Italia, una data che nonostante non sia segnata in rosso sul calendario, ha sicuramente lasciato il segno nei ricordi e nell’esistenza di molti italiani: l’anniversario della morte del magistrato antimafia Giovanni Falcone, nella tristemente nota strage di Capaci. Ogni anno, in questa data, viene organizzato un corteo che vede la partecipazione di migliaia di manifestanti che invadono la città di Palermo per ricordare l’assassinio del magistrato e gridare a gran voce la loro avversione contro la mafia.

Il 23 Maggio 2020 tuttavia, data l’emergenza Covid-19 che impedisce di creare assembramenti al fine di evitare ulteriori contagi del virus, la manifestazione non potrà essere svolta come negli anni precedenti e si è pensato di creare un evento virtuale sulla piattaforma di video conferenza “Zoom”.

A questa lodevole iniziativa, intitolata “Il valore della memoria: …









