Addio balli di gruppo e racchettoni? Tutte le regole dell’estate 2020

Con l’aumento delle temperature, la Sicilia dà il benvenuto alla stagione estiva. Sole, mare, relax, tutto quel che serve per “dimenticare” il triste periodo appena trascorso. Ma quest’anno, le vacanze al mare, saranno proprio per come lo immaginavamo? Quali saranno i comportamenti da adottare all´interno degli stabilimenti balneari e delle spiagge? Ecco alcuni chiarimenti:

L´Art. 4 dell´Ordinanza n. 21 del 17 maggio a firma del Presidente della Regione, Nello Musumeci, autorizza l´attività degli stabilimenti balneari autorizzandone anche le attività propedeutiche, inclusa la possibilità di utilizzare gli spazi per la promozione e vendita dei propri servizi.

L´Ordinanza n. 21 richiama all´applicazione delle Linee Guida (allegate alla stessa) che sono state approvate dalla Conferenza delle Regioni e che si applicano anche a tutte le attività sportive esterne da svolgere nell´ambito degli …









