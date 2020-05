Abbiategrasso:Provvedimento di chiusura di alcune strade

Misure di contenimento diffusione Coronavirus – Provvedimento di chiusura di alcune strade nelle domeniche 24 e 31 Maggio, 7 e 14 Giugno nonché martedì 2 Giugno

L’ordinanza ha lo scopo di evitare spostamenti e assembramenti, in ottemperanza a quanto previsto per limitare la diffusione del virus

Per tutelare la salute dei cittadini e limitare il più possibile la diffusione del coronavirus, evitando il crearsi di situazioni che favoriscono assembramenti, il sindaco Cesare Nai ha emanato un’ordinanza di chiusura di alcune strade nelle intere giornate di domenica 24 e 31 Maggio, 7 e 14 Giugno nonché martedì 2 Giugno che prevede:

1. il divieto di transito per tutti i veicoli a motore, con esclusione dei residenti e frontisti nonché degli autorizzati a raggiungere la Darsena in quanto titolari di posto barca ed il maneggio in quanto titolari di box cavallo, e dei veicoli adibiti alle consegne a …









