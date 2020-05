Stamane, attorno alle 11.30, un uomo è stato investito mentre attraversava la strada in via Spalti, angolo Piazza Vittorio. A provocare il sinistro un’auto, una Fiat Punto nera, guidata da un uomo che non è riuscito ad evitare l’impatto. Per il malcapitato, un anziano, è stato necessario l’intervento tempestivo di un’ambulanza che lo ha trasportato presso il Sant’Antonio Abate. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.









