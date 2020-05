Test Rally in Sicilia il 27 e 28 giugno

Si riaccendono i motori da corsa con delle sessioni organizzate da Targa Racing Club sulle Madonie, possibili grazie all’efficace lavoro della Federazione e il supporto della Delegazione ACI Sport Sicilia In Sicilia a si riaccendono i motori delle auto da rally il 27 e 28 giugno prossimi, con una sessione di due giorni di test sulle Madonie, organizzata da Targa Racing Club.

Nel rispetto delle normative governative e Federali, un massimo 15 auto per ogni giornata potranno svolgere delle sessioni di test con pilota e co-pilota a bordo, come comunicato dalla Federazione lunedì 18 maggio.

I Test si svolgeranno sulle Madonie, tra Collesano e Piano Zucchi, su un tratto della SP 54 Bivio Moncerrati. L’iniziativa rivolta alla ripartenza dell’automobilismo su strada in Sicilia, è stata presa da Targa Racing Club, realtà cerdese coordinata da Totò Riolo, la nissena Passione & Sport e la palermitana …









